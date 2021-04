SERIE C Crisi Samb, 4 punti di penalità per i mancati stipendi E domani è prevista l'udienza per il fallimento del club, che sul campo si è già assicurato i playoff.

Crisi Samb, 4 punti di penalità per i mancati stipendi.

A causa del mancato pagamento dello stipendio dei suoi calciatori, la Sambenedettese è stata penalizzata di 4 punti, da scontare nella stagione corrente. I rossoblu, in grave crisi societaria, scendono a 50 punti, cedendo l'8° posto al Matelica. Inoltre, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la società con 3mila euro di ammenda e inibito per 6 mesi l'amministratore unico Domenico Serafino e per un mese il revisore legale del club, Luciana Andrenelli. Domani inoltre è prevista l'udienza per il fallimento della Samb, che sul campo, anche al netto del -4, si è già qualificata per i playoff.

