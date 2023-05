CONTESTAZIONE Crisi Samp, i tifosi contro la Lega Serie A Gli ultrà dei doriani, a un passo dal fallimento, si presentano con striscioni e fumogeni all'assemblea di Lega. Lancio di banconote false su Lotito.

Festa a Napoli e grande tensione a Milano, dove l'assemblea della Lega di Serie A è stata pesantemente contestata dai tifosi della Sampdoria, ultima e a un passo dal fallimento. Gli ultrà blucerchiati si sono presentati all'ingresso dell'albergo che ospitava la riunione, dove si sarebbe discusso di eventuali provvedimenti nei confronti dei blucerchiati per dei disordini nel derby con lo Spezia, con fumogeni e striscioni contro il patron Massimo Ferrero. Presi di mira anche i dirigenti delle altre squadre, rei di non aver fatto nulla per evitare il degenerare della situazione della Samp. Tra i più criticati il presidente della Lazio Claudio Lotito, bersagliato dal lancio di banconote false per i suoi rapporti con Ferrero. I tifosi hanno anche cercato di venire a contatto coi presidenti, venendo bloccati dagli agenti presenti.

