Crisi Torres; volano Ascoli, Pianese, Samb, Ternana

Primo successo interno per la Pianese che nel derby ribalta il Livorno dell'ex Formisano. Al 15' Bellini veniale su Peli, per l'arbitro è rigore poi la panchina livornese si gioca la card e tutto rientra. Poco dopo la mezz'ora passano gli ospiti e con eccellente protezione e tacco di Biondi per Cioffi che in corsa la incrocia imparabilmente. A filo d'intervallo Bellini vola in contropiede e si inventa il supergol che riporta Piancastagnaio in partita. Il ribaltone a inizio ripresa con Martey per Pianese 2 Livorno 1. Tutto facile per l'Ascoli, al Del Duca il Bra resiste 32 minuti: Rizzo Pinna scambia con Gori e piazza in buca d'angolo per il vantaggio. Prima dell'intervallo Silipo la mette, Gori prima controlla e poi spacca la porta di collo pieno. Ripresa, dall'angolo D'Uffizi ci mette la testa per il tris bianconero. L'Ascoli fa quattro con la sterzata di Rizzo Pinna e il contatto con Scarsella che manda Gori dal dischetto. Al 94' Chiabotto segna per il Bra, è il primo gol subito in campionato dall'Ascoli dall'impenetrabile difesa dell'Ascoli. Crisi Torres, riflessioni su Pazienza, a Sassari Samb in volo che coglie la terza vittoria consecutiva. 25 secondi e gli ospiti sono già avanti con il caldissimo Eusepi. Torres che cade ancora e chiude alla fine del primo tempo, bella combinazione Samb e 0-2 di Konate. La Ternana al Liberati rimonta e batte il Pineto. Rossoverdi sorpresi al primo minuto in mischia da Postiglione. Alla mezz'ora servito da Vallocchia la rimedia Simone Lonardi. A metà ripresa il ribaltone è servito con Tonti imperfetto su Ferrante e Dubickas che a rimbalzo per il 2-1 della Ternana sul Pineto.







