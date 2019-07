Cristiano Ronaldo a Madrid per il "MARCA Leyenda"

La premiazione a CR7

Di nuovo a Madrid, ma solo di passaggio e solo per ricevere l'ennesimo grande riconoscimento di una straordinaria carriera. Cristiano Ronaldo protagonista al Teatro Reina Victoria per il prestigioso “MARCA Leyenda”, premio riservato ai grandissimi dello sport mondiale e consegnato dal quotidiano spagnolo. Basti pensare che CR7 si unisce ad un ristretto gruppo formato da Rafa Nadal, Michael Jordan, Usain Bolt, Raùl, Maradona e Pelè, solo per citarne alcuni. Per l'attaccante della Juventus è stata l'occasione per riabbracciare il suo ex presidente Florentino Perez e ringraziare tutti per aiuto e vicinanza in questi gloriosi anni.

5 Palloni d'Oro e 31 trofei alzati. Dalla Supercoppa di Portogallo nel 2002 con lo Sporting Lisbona allo Scudetto 2019 con la Juventus. Unico giocatore ad aver vinto il campionato in Inghilterra, Spagna e Italia oltre a cinque Champions League, dietro solo a Francisco Gento. L'obiettivo per la nuova stagione è raggiungerlo: “La Juve la vincerà” - ha detto Cristiano - “se non sarà quest'anno sarà il prossimo o tra due ma arriverà. Siamo forti e lotteremo per vincere come sempre, anche se in Champions entrano in gioco tanti fattori”.