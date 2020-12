Cristiano Ronaldo e Andrea Angnelli vincono il Golden Foot Award

La premiazione

Mancava il Golden Foot nella bacheca di Cristiano Ronaldo. Il premio assegnato dal Principato di Monaco va a riempire un'altra mensola della sala dei trofei dell'attaccante portoghese. Il premio è nato nel 2003 e in 18 edizioni ha dato soddisfazioni anche al calcio italiano. Il primo vincitore in assoluto è stato Roberto Baggio, all'epoca calciatore del Brescia, poi è toccato anche a Alex Del Piero, Francesco Totti e Gianluigi Buffon, ultimo in ordine di tempo tra gli italiani nel 2016. La Juventus la squadra più premiata grazie a Pavel Nedved, Del Piero, Buffon e Cristiano Ronaldo. Tra i requisiti per poterlo vincere, aver compiuto almeno 28 anni.



Ronaldo ha battuto la concorrenza di altri nove candidati selezionati da un'apposita giuria composta da giornalisti. Come da tradizione anche l'attaccante della Juventus ha lasciato le impronte dei piedi nella celebre “The Champions Promenade” di Montecarlo. Lo scorso primo dicembre era stato annunciato anche il vincitore della prima edizione del premio Golden Foot Prestige, dedicato al Presidente ancora in attività. Il vincitore è stato Andrea Agnelli. A consegnare il premio è stato Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie di Monaco, in rappresentanza del Principe Alberto II di Monaco, che ha inviato un video messaggio. “È stato un anno molto difficile anche per il calcio, con tante perdite di leggende del nostro sport. Sono molto contento che nonostante i problemi causati dalla crisi sanitaria. Siamo riusciti ad assegnare il Golden Foot Award 2020. Sarà un onore per il principato di Monaco avere le impronte di un campione come Cristiano Ronaldo e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Per questo spero e auguro a tutti di ritrovarci nel principato di Monaco per la prossima edizione del premio The Golden Foot e di camminare insieme sulla The Champions Promenade.