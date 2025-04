Cristiano Scalabrelli: "SPAL? Manca programmazione, avrei proseguito con Di Carlo"

Ospite di C Vediamo il Lunedì l'ex portiere Cristiano Scalabrelli ha analizzato il difficile momento della SPAL, di cui è stato il preparatore per numerose stagioni. "Quando si parla di programmazione, il problema è proprio quello" - afferma Scalabrelli - "La SPAL l'anno scorso aveva avuto un'occasione importante, come il primo anno che era entrato Tacopina, salvandosi e avendo una struttura già importante. Prendo l'anno scorso che è il recente passato: hai un allenatore come Di Carlo, che nelle ultime 14 partite fa 28 punti, riesce a salvarti e a portarti a un punto dai play-off dalla zona retrocessione. In più ricostruisce l'ambiente, perché comunque era riuscito a riportare 6-7 mila persone allo stadio, ricostruisce il rapporto tifoseria-squadra-società. Non puoi lasciarlo a casa e ripartire da zero, ricambiando di nuovo tutta la squadra".

Nel video l'intervista