QATAR 2022 Croazia avanti ai rigori: Giappone ko

Avanza con il brivido la Croazia. I finalisti del 2018 battono ai rigori il Giappone e sono la quinta squadra qualificata ai quarti di finale, tutte europee fino a questo momento. Ai nipponici non basta il momentaneo vantaggio firmato Maeda, la Croazia pareggia con un gran colpo di testa di Perisic nella ripresa. I tempi regolamentari si chiudono sull'1-1 e per la prima volta in questo Mondiale si va ai supplementari. Dopo 120 minuti è ancora parità, si decide tutto ai rigori. Per il Giappone segna solo Asano mentre sbagliano Minamino, Mitoma e Yoshida ipnotizzati dal portiere Livakovic. La Croazia ne segna 3 – quello di Pasalic è decisivo – ed ora aspetta la vincente di Brasile-Corea del Sud, in programma questa sera alle 20.

