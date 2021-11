Crollo Portogallo, Serbia ai Mondiali con Croazia e Spagna

Nel girone A Portogallo – Serbia valeva la qualificazione diretta. Lusitani avanti con Snches dopo 2 minuti. Sembra fatta per Ronaldo e compagni, invece Tadic la pareggia. L'attaccante dell'Ajax firma l'1-1 con l'aiuto anche di Rui Patricio. Al 90' il gol di Mitrovic vale la qualificazione diretta al Qatar per la Serbia. Portogallo ai play off. Colpo della Croazia che batte la Russia con l'autorete di Kudryashov e si qualifica ai mondiali scavalcando proprio i russi in classifica nel girone H. Alla Russia basta il pareggio. Alvaro Morata firma il gol che permette alla Spagna di battere la Svezia e conquistare il passa mondiale. Svezia che ha gettato via la qualificazione nelle ultime due gare.