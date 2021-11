Crollo Portogallo, Serbia ai Mondiali con Croazia e Spagna

Crollo Portogallo, Serbia ai Mondiali con Croazia e Spagna.

Portogallo beffato a Lisbona e Mondiale a rischio per i lusitani. Eppure sembrava tutto in discesa contro la Serbia colpita dopo meno di 2 minuti da un tiro di Renato Sanches che da centro area coglie l'angolino. Il biglietto per il Qatar torna a rischio al minuto 33. La partita che sembrava controllata dalla squadra di casa torna in pari con il tiro di Tadic sul quale Rui Patricio la combina grossissima. Il portiere della Roma si lascia sfuggire una palla innocua che gela A Catedral del Benfica. Al 90' la paura diventa dramma sportivo col colpo di testa di Mitrovic. La Serbia è qualificata, mentre il Portogallo è costretto a giocare il play off. E' il trionfo delle talentuose squadre balcaniche, oltre alla Serbia fa festa anche la Croazia. L'autorete di Kudryashov condanna la Russia e ribalta le gerarchie in classifica. I croati vanno in Qatar, i russi ancora no. Anzi hanno precedenti pessimi agli spareggi dove sono sempre stati eliminati. Doccia gelata anche per la Svezia alla quale bastava pareggiare in Spagna. E invece a Siviglia le Furie Rosse di Luis Enrique trovano con Alvaro Morata la rete della felicità.

