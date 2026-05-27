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Crystal Palace-Rayo Vallecano: a caccia della gloria eterna in Conference League

Questa sera a Lipsia - ore 21 - si gioca la finale di Conference League tra gli inglesi Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano

di Alessandro Ciacci
27 mag 2026

Appuntamento con la storia tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, giunte all'ultimo atto di Conference League e con la concreta possibilità – per entrambe – di alzare il primo trofeo europeo della loro storia. Il Palace ci arriva da debuttante assoluta in Europa: l'ultima ad arrivarci fu l'Alaves nella Coppa UEFA 00/01, l'ultima a vincere all'esordio il Mechelen nella Coppa delle Coppe 87/88. Il club di Londra, inoltre, vuole proseguire nell'ottimo momento delle squadre inglesi nella terza competizione europea: West Ham e Chelsea, infatti, hanno già vinto le precedenti edizioni. Crystal Palace che – per arrivare a giocare questa finale – ha eliminato la Fiorentina di Vanoli ai quarti di finale e lo Shakhtar Donestk in semifinale.

Autentica sorpresa invece il Rayo Vallecano, da sempre etichettato come terza squadra di Madrid alle spalle delle inarrivabili Real e Atletico. L'11 di Vallecas è l'espressione di un quartiere con forte identità, segnato da legame e sofferenza. Dopo 102 anni di storia, il Rayo va a caccia della definitiva consacrazione. AEK Atene e Strasburgo sulla strada degli spagnoli tra quarti e semifinale. E, allora, che vinca il migliore: finale di Conference in programma questa sera - ore 21 – alla Red Bull Arena di Lipsia, già invasa nei giorni precedenti dai tifosi.




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