NAZIONALE CT Italia, Zaccheroni: "Ranieri era perfetto ma ha fatto la scelta giusta. Gattuso sa gestire il gruppo" L'ex allenatore dice la sua sulla panchina dell'Italia.

Ospite al Premio Azeglio Vicini, l'ex allenatore Alberto Zaccheroni dice la sua sulla scelta del CT della nazionale: "Ranieri sarebbe stato perfetto per l'esperienza, per il modo di fare, per l'utilità, perché è uno che compatta, non divide mai. Io ho una grandissima stima in lui, l'ho anche sentito la settimana scorsa, però lui era già in parola con la Roma, ha questa possibilità di vivere a casa sua senza dover andare in panchina, finché non si stanca. Lo so che è difficile dire di no alla Nazionale, però io credo che abbia fatto la scelta, conoscendolo, migliore in assoluto. Sono contento per lui che abbia fatto questa scelta, perché la Nazionale italiana un po' ti tormenta. Lui ha le spalle larghe, lui ha esperienza, però abbiamo visto le ultime annate. I talenti li abbiamo, però i talenti vanno anche gestiti, perché devono fare squadra, non devono giocare individualmente. Vanno gestiti sul piano nervoso, perché ci sono anche i talenti ansiosi, che difficilmente in partita riescono a esprimere tutto il loro potenziale. Per quello che dico, Ranieri era perfetto, però Rino ha vestito la maglia della Nazionale più volte, è un campione della Nazionale, ha giocato in squadre molto importanti, quindi penso che sappia come va gestito il gruppo".

