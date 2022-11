Cucci: "Inizio di mondiale divertente con le sorprese sale del calcio"

Il Direttore Italo Cucci non risparmia critiche all'Argentina, parla di un Messi triste che - a suo giudizio - perderà il duello con Ronaldo. La Francia - continua Cucci - può fare a meno di Benzema: "Credo - aggiunge - che sia più una creatura di Ancelotti e non di Deschamps. Con questo Giroud e Mbappè i transalpini sono più che a posto". "È un mondiale divertente - conclude Cucci - non mi manca l'Italia. Gli azzurri devono proseguire nello svecchiamento e presentarsi al prossimo mondiale senza nonnetti".

Nel video l'intervista integrale