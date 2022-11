QATAR 2022 Cucci: "Inizio di mondiale divertente con le sorprese sale del calcio" Il Direttore Italo Cucci traccia un primo bilancio del Mondiale.

Il Direttore Italo Cucci non risparmia critiche all'Argentina, parla di un Messi triste che - a suo giudizio - perderà il duello con Ronaldo. La Francia - continua Cucci - può fare a meno di Benzema: "Credo - aggiunge - che sia più una creatura di Ancelotti e non di Deschamps. Con questo Giroud e Mbappè i transalpini sono più che a posto". "È un mondiale divertente - conclude Cucci - non mi manca l'Italia. Gli azzurri devono proseguire nello svecchiamento e presentarsi al prossimo mondiale senza nonnetti".

Nel video l'intervista integrale

