Cuttone: "Cesena una certezza, salvo intoppi lotterà per vincere il campionato"

Veterano delle panchine di Serie C, l'ex tecnico Agatino Cuttone, oggi responsabile tecnico del settore giovanile del Torresavio, promuove le romagnole Cesena e Rimini: "La classifica si sta delineando, i valori cominciano a venire fuori e una di quelle che sta dimostrando qualcosa è il Cesena. Una squadra allestita molto bene, con giocatori di esperienza e di buon livello per la categoria, gente che la C l'ha già vinta. In più c'è un tecnico che conosce la categoria, quindi direi che il Cesena sia una certezza: solo qualche intoppo può negargli di lottare, perlomeno, per vincere il campionato. Anche il Rimini sta facendo bene, questo dimostra che chi lavora con attenzione e fa le scelte giuste poi viene premiato".