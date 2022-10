SERIE C Cuttone: "Cesena una certezza, salvo intoppi lotterà per vincere il campionato" L'ex tecnico promuove pure il Rimini: "Sta facendo bene, a dimostrazione che il buon lavoro paga".

Veterano delle panchine di Serie C, l'ex tecnico Agatino Cuttone, oggi responsabile tecnico del settore giovanile del Torresavio, promuove le romagnole Cesena e Rimini: "La classifica si sta delineando, i valori cominciano a venire fuori e una di quelle che sta dimostrando qualcosa è il Cesena. Una squadra allestita molto bene, con giocatori di esperienza e di buon livello per la categoria, gente che la C l'ha già vinta. In più c'è un tecnico che conosce la categoria, quindi direi che il Cesena sia una certezza: solo qualche intoppo può negargli di lottare, perlomeno, per vincere il campionato. Anche il Rimini sta facendo bene, questo dimostra che chi lavora con attenzione e fa le scelte giuste poi viene premiato".

