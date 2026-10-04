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D'Agnelli: "Mi hanno chiamato per ricostruire"

Il DS del San Marino Calcio Rino D'Agnelli svela che anche in passato era stato cercato dalla società biancoazzurra

di Lorenzo Giardi
4 ott 2026

Rino D'Agnelli DS San Marino: “San Marino, anche prima dell'attuale società presieduta da Montanari mi ha sempre cercato e non abbiamo mai trovato la quadra. Ho fatto una scelta dettata anche dal passato, proprio perché alla fine volevo dare un segno a quello che era stata questa ricerca, ultimamente sono spesso chiamato per ricostruire e devo dire la verità, da certi punti di vista mi piace anche farlo. Alla mia età ho bisogno di stimoli e di sfide e questo è uno stimolo importante.

Il nome è quello di San Marino Calcio, però la squadra non si allena e non gioca a sul Titano, da questo punto di vista c'è un contrasto.

“Guarda, sono vicende che a me non conosco e quindi non voglio entrare, io ad oggi sono il direttore del San Marino e cercherò di fare il meglio per questa squadra, il nostro obiettivo lo conosciamo, lo conosciamo bene, sappiamo che non è facile, ma per come sono io lotterò fino alla fine per provare a fare un'impresa come nelle altre due che ho fatto prima a Voghera”.




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