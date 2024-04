SERIE D GIRONE D D'Amore: "Risultato bugiardo, mi tengo la prestazione"; Bollini: "Una vittoria scaccia crisi che ci voleva" Nel dopo partita hanno parlato il tecnico dell'imolese Gianni D'Amore e il DS del Victor San Marino Gian Luca Bollini

L'ex allenatore del Victor San Marino, Gianni D'Amore, si rammarica per un risultato, a suo giudizio bugiardo: "Nella ripresa abbiamo giocato solo noi, ma il calcio non è il pugilato, e non si vince ai punti, ma vince chi fa gol, loro lo hanno fatto, bravi loro che hanno strappato sei punti con noi tra andata e ritorno". Il DS del Victor San Marino Gian Luca Bollini si tiene stretti i tre punti che mancavano da oltre un mese. E in settimana incontro decisivo con la nuova società sul futuro della squadra biancoazzurra.

Nel video le loro interviste

