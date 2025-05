Da 2-0 a 2-4 è impresa Pescara a Pesaro

Tutto lasciava presagire che sarebbe stato un altro pomeriggio di gloria biancorossa, con una squadra capace di giocare un gran calcio, bel gioco e concretezza, doti che spesso non si abbinano ed invece la squadra di Roberto Stellone era riuscita nel creare grosse difficoltà alla difesa del Pescara. Nell'azione del gol del vantaggio, Cannavò in posizione regolarissima cerca e trova Orellana che si trova dietro la linea della palla e il vantaggio Vis è cosa fatta. E la rumba biancorossa continua ancora sul filo del fuorigioco ma ancora una volta tutto buono quando Nicastro con un terzo tempo perfetto traduce in gol un grandissimo assist dalla sinistra. Il Pescara sbanda paurosamente ma riesce a mantenere la macchina in corsa e soprattutto ha il merito di riaprirla prima dell'intervallo Combinazione nello stretto iniziata da Meazzi per Merola, scarico di Ferraris a trovare proprio l'ex Virtus Entella Meazzi, il suo velenoso destro non ha lasciato scampo a Vukovic. L'inerzia della partita cambia completamente e il Pescara completa la rimonta ad inizio ripresa: l'ultimo tocco, quello vincente è di Ferraris. Il calcio spesso sfugge ad ogni logica, perchè il sorpasso di Letizia è qualcosa di impensabile a pochi minuti dal novantesimo: l'esterno pesca il jolly e la va a mettere sotto l'incrocio dei pali. Vukovic tutto dall'altra parte non si aspettava una conclusione di quella bellezza. Il destro prende un effetto pauroso e va a morire nel sette. Pescara con il fuoco in corpo che al minuto 98 va ad ipotecare la semifinale approfittando del quadro psicologico completamente mutato. Bentivagna cala il poker. Allo Stadio Benellli di Pesaro, Pescara batte Vis Pesaro 4-2.