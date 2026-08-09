NAZIONALI Da Alajbegovic a Lewandowski: quando il goal all'esordio contro San Marino porta bene Il nuovo talento della Juventus andò in goal sul titano, nel 2025, alla prima con la Bosnia. Lo stesso fecero anche il polacco, Gnabry e altri

Nella Serie A che sta per cominciare c'è anche un giocatore che si affaccia per la prima volta al campionato italiano e che però ha già affinità con la penisola, avendo segnato al debutto internazionale contro la Nazionale sammarinese: Kerim Alajbegovic. Il nuovo acquisto della Juventus, cercato dai migliori club europei dopo l'ottima stagione d'esordio tra i professionisti e dopo il figurone fatto nello spareggio-Mondiale contro l'Italia, ha vestito per la prima volta la maglia della Bosnia-Erzegovina proprio contro i titani, il 6 settembre 2025, e nel 6-0 ottenuto allo Stadium segnò la quinta rete, nove minuti dopo essere entrato.

Non è però Alajbegovic l'unico volto conosciuto dalla Serie A o dal calcio europeo a cui San Marino abbia portato bene. Per esempio, il 10 settembre 2008, un appena ventenne Robert Lewandowski segnò nel 2-0 inflitto dalla Polonia ai titani a domicilio. Fu il primo dei suoi finora 89 goal realizzati con la Nazionale. Andando avanti col tempo, tre anni dopo arrivò il turno dell'olandese Georgino Wijnaldum, centrocampista passato per Liverpool, Psg e anche Roma. Allora dotato di lunghissimi capelli raccolti in treccine e quasi irriconoscibile, rispetto al look odierno, realizzò l'11-0 finale – tuttora un record per i Paesi Bassi –, prima di 28 reti internazionali.

Addirittura tre ne realizzò Serge Gnabry l'11 novembre 2016, giorno di San Marino – Germania 8-0, la gara dei dissidi, quella che portò a dire "Non capisco il senso di partite del genere" il per la prima volta capitano tedesco Thomas Muller, a cui fecero eco il ct Joachim Low e la leggenda Karl-Heinz Rummenigge. Ecco, anche grazie a quella tripletta, Gnabry mise in mostra subito tutto il proprio talento, cominciando a muoversi nel calcio professionistico fino al contratto con il Bayern Monaco, dov'è ancora oggi.

Infine, nel 2021 ci furono gli ultimi due esordi internazionali con goal contro San Marino, a distanza di due mesi l'uno dall'altro. Il primo fu quello di Ollie Watkins, bomber dell'Aston Villa, che entrò nella ripresa e lasciò subito il segno in Inghilterra – San Marino 5-0, qualificazioni al Mondiale 2022. L'altra fu una marcatura significativa, quella di Gian Marco Ferrari. Dopo aver scalato le categorie, fino a imporsi come titolare stabile in Serie A, l'allora difensore del Sassuolo ottenne una chiamata in Nazionale e la sfruttò al meglio, segnando in quella che poi sarebbe stata la sua unica volta in azzurro, prima di guardare il resto del gruppo vincere gli Europei nell'estate che stava per cominciare.

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