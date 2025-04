LUTTO Dal calcio italiano un omaggio a Bergoglio

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il C.T. della Nazionale Luciano Spalletti e il Capodelegazione Gianluigi Buffon si sono recati nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, deceduto il lunedì di Pasquetta all'età di 88 anni. "Per due volte ho avuto la fortuna di stringergli la mano - ha detto Spalletti ricordando gli incontri con il Pontefice - e quando sei lì davanti a lui senti l'energia che ti trasmette, le sue qualità e il suo modo di essere". Per tutta la giornata è proseguito ininterrotto l'afflusso dei fedeli che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Bergoglio: stasera la chiusura della bara, domani i funerali.

