Dal caos Rimini spunta l'australiano Bennett

La partenza per il ritiro

Ci sarebbe anche l'orario. Domani alle ore 13 il Rimini verrà preso in mano dall'imprenditore australiano Jason Bennett. Il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo, in quanto gli scenari possono sempre cambiare di ora in ora. La trattativa era già iniziata – scrive il Corriere Romagna di Rimini - i primi di luglio, ma aveva subito un rallentamento nel momento del sequestro conservativo delle quote del club. Le rassicurazioni di Stefano Petracca nelle varie call e video call, avrebbero fatto ripartire di slancio la trattativa e il closing sarebbe imminente.

Il nuovo sodalizio si sarebbe già impegnato verbalmente e sarebbe pronto a pagare i debiti e soprattutto arriverebbe la liquidità entro il primo di agosto, che contribuirebbe a scongiurare altri punti di penalizzazione da scontare nel campionato che sta per partire. Questo il nuovo positivo scenario, che deve ovviamente trasformarsi da verbale in concretezza, ma i presupposti sembrano buoni.

Nel totale caos di questi, drammatici calcisticamente parlando, giorni biancorossi, prima c'è stata la presa di posizione della Curva Est, alla quale è seguita la risposta del sindaco Jamil Sadegholvaald, e in fine la lettera del gruppo squadra. Una presa di posizione forte contro l'eventuale cessione ad un gruppo – a loro giudizio – che recentemente sarebbe stato protagonista di gestioni discutibili. Una lettera che ha centrato l'obiettivo visto la marcia indietro dell'attuale patron Stefano Petracca che si è immediatamente rimesso in moto per riaprire alla cessione al fondo australiano. Domani, lunedì 28 luglio, quella che in generale viene definita la giornata campale, in questo caso giornata campale per il Rimini Calcio per la città e per i suoi tifosi.