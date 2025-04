Un gol di Elia Petrelli nel finale di primo tempo regala al Forlì il successo sulla Pistoiese e la matematica promozione in serie C. I galletti a due giornate dal termine del campionato hanno 7 punti di vantaggio sul Ravenna e il risultato di oggi ha reso vano il successo dei bizantini in casa del Cittadella-Vis Modena. Grande festa a Forlì per la squadra guidata da Alessandro Miramari che torna tra i professionisti 7 anni dopo l'ultima volta.