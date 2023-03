Dal Tre Fiori allo Steaua: la favola di bomber Compagno

Sentiamo Andrea Compagno

Un viaggio partito dalla "sua" Palermo e arrivato fino in Romania, con tappa fondamentale a San Marino. Prima la gavetta, ora la ribalta in campo nazionale e internazionale. Andrea Compagno è diventato il bomber della FCSB - l'ex Steaua Bucarest – la squadra più titolata e seguita della Romania con 26 titoli nazionali ed anche la Coppa dei Campioni vinta nella stagione 1985/1986. 10 i gol segnati fino a questo momento, uno di questi a Bruxelles contro l'Anderlecht nei gironi di Conference League.

Quello con l'Anderlecht, però, non è stato il primo gol in campo europeo per Compagno che, il 27 giugno del 2019, andò a segno in un Klaksvik-Tre Fiori 5-1 di Europa League. Una rete ininfluente dal punto di vista della qualificazione, estremamente importante per un giocatore che stava iniziando a realizzare i suoi sogni. Quelli che ogni bambino, appassionato di calcio, ha: segnare in Europa, giocare davanti a 30000 spettatori. Dalla valanga di gol realizzati sul Titano in maglia Tre Fiori a quelli in Romania, prima al Craiova e poi allo Steaua. Arrivando ad essere, nel 2022, il miglior marcatore italiano con 24 reti. Davanti a Ciro Immobile, a Lorenzo Insigne, a Mario Balotelli. Andrea Compagno, 26 anni da Palermo, ha spiccato il volo e non ha intenzione di fermarsi.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Compagno, attaccante FCSB