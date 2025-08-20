Dalle nobili decadute alla Juventus U23: sarà un girone B di fuoco

Prendete quattro squadre toscane, tre romagnole tre marchigiane e tre umbre, aggiungete un'emiliana, un'abruzzese, una laziale, una molisana una sarda e addirittura due piemontesi, unitele, miscelate ed ecco che avrete costruito il girone B della Serie C 2025/26, in partenza venerdì. Un girone che anche quest'anno seguiremo da vicino e che si presenta non solo come assai eterogeneo, ma anche come estremamente competitivo.

In gara ci sono diverse nobili decadute del calcio italiano, che cercano un rilancio immediato o un ritorno ai piani alti dopo diversi anni d'inferno nelle serie minori. Si guardi, per esempio, alla partita d'esordio, il big match tra il rifondato Livorno, che è dovuto ripartire dall'Eccellenza, e la Ternana, battuta in finale dei playoff dal Pescara, a un soffio dalla promozione.

Di squadre che hanno assaggiato la Serie A, in un passato più o meno remoto, dall'Umbria c'è anche il Perugia, che addirittura sfiorò lo scudetto negli anni '70. A loro si aggiunge il Carpi, che ci è stato nello scorso decennio e ora vuole riemergere dalle sabbie mobili della C, e l'Ascoli, che ha bisogno di riscattare la brutta stagione passata.

Ben sei le squadre che sono arrivate fino alla Serie B nella propria storia: dalla Romagna ecco il Rimini, campione in carica di Coppa Italia Serie C, il ritrovato, rinnovato e ambizioso Ravenna, e il Forlì dominatore del proprio girone di Serie D lo scorso anno; i professionisti ritrovano anche uno dei piccoli stadi più belli d'Italia, il Riviera delle Palme, col ritorno della Sambenedettese. Infine sono confermati il Gubbio, dall'Umbria, e il Campobasso, dal Molise.

Non ci sarà il Milan Futuro, retrocesso dopo un esordio disastroso, al suo posto è stata inserita la Juventus Next Gen, la più longeva squadra under 23, insieme al Bra, l'altra formazione piemontese del gruppo. Nelle Marche è confermata la Vis Pesaro, una delle sorprese del 2024/25, che ha confermato mister Stellone e le proprie ambizioni. A chiudere l'elenco ci sono l'Arezzo e la Torres, altre due deluse dell'annata precedente, i toscani della Pianese, che hanno raggiunto i playoff per la prima volta, e del Pontedera, ormai presenza fissa della categoria; poi, gli abruzzesi del Pineto, alla terza stagione in Serie C, e i laziali del neopromosso Guidonia, club che ha meno di 60 anni.

Insomma, gli ingredienti sono quelli giusti e la competizione si annuncia feroce: non resta che prendere le sciarpe, sedersi sugli spalti o sul divano e guardare. La Serie C sta per ricominciare.







