Dani Alves, ritorno al Barcellona

Torna al Barcellona a 38 anni Dani Alves applaudito da oltre 10 mila spettatori al Camp Nou, il terzino brasiliano torna a vestire il blugrana, la prima volta accadde nel 2008 quando arrivò dal Siviglia. Chiamato dal nuovo tecnico del Barcellona ed ex compagno di squadra Xavi, Dani Alves si dice pronto per affrontare questa nuova avventura nonostante sia un classe 83 quindi non più giovanissimo. “Sono qui – ha detto l'ex Juventus- per trovare spazio da titolare e non certo per passare il tempo e voglio far capire ai più giovani cosa significhi indossare questa maglia”. Accanto a lui il Presidente Joan Laporta che non ha escluso anche il ritorno di Messi ed Iniesta.