CALCIO Daniele Galloppa: "Parma sempre nel cuore. Spero facciano una grande annata" Con l'ex centrocampista di Parma e Siena, Daniele Galloppa abbiamo parlato della nuova avventura da allenatore e non solo

"La carriera da allenatore è bella, è bella. È lavoro, è lavoro. Rispetto al giocatore è veramente un lavoro H24, è stimolante e bellissimo perché ti da tanto, ti da tanto, ti chiede tanto, però veramente è un'esperienza meravigliosa".

Tu hai a che fare con la primavera, quindi anche con un gruppo di ragazze abbastanza giovane?

"Sì, ormai la primavera diventa under 20, quindi si è alzata anche l'età, quindi giovani relativamente, però sono stimolanti, bisogna stargli addosso, insegnarli ancora e cercare di farle crescere con la mentalità, come tecnica, soprattutto per fare il salto con i grandi".

Per la serie A si parte sempre dal Napoli favorito, naturalmente, poi?

"Beh, io credo che il prossimo anno sia un campione veramente equilibrato, credo che l'Inter sia comunque favorita insieme al Napoli. La Juve è da capire che squadra faccia, il Milan comunque a gennaio ha messo in campo giocatori forti, l'Atalanta è sempre l'Atalanta, anche se ha cambiato guida, vediamo la Roma di Gasperini, sono un sacco di domande e secondo me sarà un campionato molto equilibrato".

Parma?

Parma ce l'ho sempre nel cuore, vediamo, hanno fatto una scelta coraggiosa, hanno preso un elettore giovane, speriamo che proponga un calcio che sia piacevole e mi auguro che facciano una grande annata".

