MERCATO SERIE D Dante Rossi passa al Foligno Il centrale della nazionale sammarinese resta in Serie D e si accasa agli umbri, attualmente penultimi nel Girone E.

Nuova avventura in Serie D per Dante Rossi. Il centrale della nazionale lascia il Cattolica e passa al Foligno, attualmente penultimo nel Girone E con 2 punti in 6 giornate. Frenato dall'infortunio riportato nella partita con la Polonia, Rossi è ancora in attesa della sua prima partita stagionale, a livello di club.

