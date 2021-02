SERIE A Davide Nicola: "Non abbiamo ancora ottenuto nulla, ma questi sono 3 punti pesanti" Cagliari - Torino 0-1 . I granata vincono lo scontro diretto. Leonardo Semplici verso Cagliari al posto di Eusebio Di Francesco

La vittoria del Torino a Cagliari rilancia i granata in classifica. Per Davide Nicola 4 pareggi e una vittoria, tre punti pesantissimi ottenuti a Cagliari. Rossoblu in silenzio stampa ma si va verso l'esonero di Eusebio Di Francesco. Al suo posto l'ex Spal Leonardo Semplici

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: