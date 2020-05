Davide Vagnati nuovo DS del Torino. La Spal cerca un profilo giovane, si parla dell'ex San Marino Giannitti

La deroga è arrivata dal Consiglio di Lega di oggi, Davide Vagnati ha superato l'ultimo ostacolo prima di approdare al Torino. L'ormai ex direttore sportivo della Spal è pronto per cominciare l'avventura in granata: l'accordo con il presidente Urbano Cairo era stato trovato già nei giorni scorsi, nei prossimi invece potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Intanto la Spal non ha fretta nella scelta del sostituto anche se sono emersi alcuni nomi come quello di Roberto Gemmi e Marco Giannitti quest'ultimo a San Marino nell'anno della promozione 2011-2012, con Mario Petrone allenatore e Gian Luca Lapadula capocannoniere