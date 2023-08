SERIE A De Ketelaere all'Atalanta. Arnautovic all'Inter. Entrambi hanno superato le visite mediche Prestito con diritto di riscatto per l'ex Milan che cerca riscatto con l'Atalanta. Per l'ex Bologna Arnautovic si tratta di un ritorno all'Inter

Charles De Ketelaere si sposta di pochi chilometri e da Milano sponda Milan arriva a Bergamo. Per il 22 enne belga che in rossonero non ha mai incantato prestito con diritto di riscatto. Con l'Atalanta, De Ketelaere proverà a ritrovarsi per tornare quel giocatore che con il Brugge aveva mostrato ottime doti. Marko Arnautovic ha superato le visite mediche ed è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Per l'austriaco si tratta di un ritorno, faceva parte della rosa, con ruolo marginale, che con Josè Mourinho conquistò lo storico triplete: campionato, Coppa Italia, Champions League. Arnautovic, pagato 10 milioni al Bologna contratto biennale fino al 30 giugno 2025.

