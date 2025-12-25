De Laurentiis attacca i vertici del calcio: “Si gioca troppo” Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il patron azzurro ha sottolineato come la quantità di impegni stia generando un aumento degli infortuni e uno stress eccessivo per i giocatori, colpendo negativamente tanto i club quanto la qualità dello sport.

De Laurentiis attacca i vertici del calcio: “Si gioca troppo”.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato una durissima critica nei confronti dei vertici del calcio italiano e internazionale, puntando il dito contro la congestione del calendario e l’eccessivo numero di partite nel corso della stagione calcistica. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il patron azzurro ha sottolineato come la quantità di impegni stia generando un aumento degli infortuni e uno stress eccessivo per i giocatori, colpendo negativamente tanto i club quanto la qualità dello sport.

Secondo De Laurentiis, chi governa il calcio è troppo legato alle proprie posizioni di potere e poco attento alla sostenibilità del gioco e alla tutela dei tifosi e degli atleti. Nel corso dell’intervista ha ricordato con soddisfazione i successi recenti del Napoli, tra cui Scudetto e Supercoppa nello stesso anno, ma ha anche ribadito che il sistema attuale richiede una profonda riforma dell’organizzazione delle competizioni per evitare ulteriori sovraccarichi e danni fisici ai calciatori.



