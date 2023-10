SERIE A De Laurentis: "Conte, un pettegolezzo. Avanti con Rudi Garcia" Il Presidente del Napoli De Laurentis fa il punto in conferenza stampa. "Le voci su Conte, sono solo pettegolezzi"

Domani torna anche la serie A. Ad aprire la nona giornata sarà l'anticipo delle 15 tra Verona e Napoli. Alla vigilia della gara del Bentegodi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha confermato la panchina di Rudi Garcia. "Quella di Conte è solo un pettegolezzo. Sento lui, come Ancelotti, come Benitez, come Eddy Reja, tutti allenatori con cui ho dei rapporti ma questo non significa che Garcia è in discussione".

