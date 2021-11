Matthijs De Ligt e Mario Pasalic.

Serata di Champions. Alle 21 a Stamford Bridge la Juventus sfida il Chelsea col passaggio del turno già in tasca. L'Atalanta a Berna deve solo vincere contro lo Young Boys per tornare in corsa per gli ottavi. Le conferenze prepartita del difensore della Juventus Matthijs De Ligt e del centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic.