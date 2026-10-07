De Napoli: "Vialli era una grande persona, sia dentro che fuori dal campo. E ha insegnato a molti come ci si deve comportare"

Fernando De Napoli, ex giocatore del Rimini, ha raccontato il suo rapporto con Gianluca Vialli durante la cerimonia del premio a lui intitolato.

"Mi ha fatto molto piacere venire qui stasera, anche se da lontano. Però Gianluca... ci manca a tutti. È stata una persona, non solo in campo perché era un grosso campione, ma soprattutto fuori dal campo, veramente speciale."

Trasmetteva moltissimo come persona

"Anche persona umile, ha insegnato a parecchi giovani come ci si deve comportare, soprattutto come si devono comportare soprattutto fuori dal campo. E Gianluca era molto bravo fuori dal campo."

Ti ha aiutato tanto anche nella tua carriera?

"Dopo Rimini, dove ho giocato a 17 anni, ho fatto tutta l'Under 21 con lui in Nazionale. Poi ho fatto il Mondiale '86 in Messico che c'era anche lui, '88 Europeo in Germania, e '90 Mondiale in Italia. Ecco, ho fatto tutta la Nazionale con lui. Io ho fatto 54 presenze, ma anche lui penso le ne abbia fatte più di 50, e sono nato con lui con la maglia azzurra."

Avete condiviso tantissimo, quindi

"Tantissimo. Un dispiacere è di non aver vinto il Mondiale del '90, perché eravamo veramente una squadra fortissima, siamo arrivati terzi e... pazienza."



















