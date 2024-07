SERIE A De Siervo: "Le Leghe faranno ricorso contro FIFA e Mondiale per club"

A margine della presentazione dei calendari di serie A, l'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha manifestato la preoccupazione per l'aumento delle partite internazionali: "Tutto il contesto è in fibrillazione, ma non c'è nulla contro un'istituzione ma solo tentativo di partecipare al processo decisionale e a un cambiamento".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: