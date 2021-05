PLAY OUT SERIE C Debutta il Ravenna, Fano-Imolese a rischio

Il penultimo giro per restare tra i professionisti il Ravenna se lo gioca al Benelli. Acciuffato all'ultimo secondo dell'ultima partita, dopo esser stati a lungo in serie D, i romagnoli devono ribaltare i valori espressi dal campionato. Da un lato c'è il Legnago che specie nell'ultima parte di stagione ha mostrato una qualità diversa, dall'altra l'inerzia dei giallorossi che arrivano di rincorsa a guadagnarsi uno spareggio che pareva perduto.

Se il gol di Sereni al Carpi ha rinviato l'appuntamento col destino, fino a quel gol il Legnago era salvo senza passare dai play out. Colucci non ha Franchini e Zanoni oltre a Mokulu fermato che per la nota vicenda doping. Colella invece, eccezion fatta per il lungodegente Stefanelli, può contare sulla rosa al completo e quindi anche sugli spauracchi Grandolfo, Bulevardi e Rolfini. Incertezze ancora più marcate per l'Imolese che solo in serata sarà se scenderà in campo a Fano. Tre positività accertate tra i marchigiani rischiano di portare al rinvio della partita. Il giro dei tamponi molecolari eseguiti porterà ad una decisione. L'Asl infatti potrebbe accertare l'esistenza di un focolaio e porre in isolamento la squadra che intanto, in attesa, si è allenata in forma individuale. L'Imolese, in caso di mancate comunicazioni, partirà in serata per il ritiro. I romagnoli, che possono contare sul miglior piazzamento in campionato e potrebbero salvarsi anche con due pareggi, fanno prove di normalità in una situazione nella quale hanno tutto da perdere.

