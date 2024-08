SERIE C Debutto amaro per il Milan Futuro La Virtus Entella si impone 1-0 con il gol di Corbari ad inizio ripresa

Al Comunale di Chiavari il debutto del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera inserita nel Girone B richiama la curiosità degli addetti ai lavori. La Virtus Entella subito pericolosa con Cesarotto che da pochi passi con il sinistro non trova la porta, Nava tocca e devia in angolo. Ottimo spunto di Jimenez destro potente sul quale Siaulys respinge a mani aperte, occasione Milan. Sempre l'esterno destro al traversone, Camarda di testa anticipa ma non inquadra lo specchio. Pericolosa la formazione ligure con lo spiovente su punizione sul quale interviene come può il portiere rossonero, poi salvataggio sulla linea di Bartesaghi sulla conclusione a botta sicura.

Ad inizio ripresa altro brivido per Nava bravo a rispondere alla conclusione ravvicinata di Franzoni. Su palla inattiva Manzi schiaccia tutto, la sfera si alza sopra la traversa. Gol solo rinviato e che arriva sul corner successivo battuto sull'altro lato: Castelli impegna Nava che non può nulla quando sulla respinta si avventa Corbari che scarica dentro il vantaggio ligure. Quelli di Gallo, confermano la supremazia con il palo colpito di testa da Castelli, la sfera attraversa tutto lo specchio e dall'altra parte il tentativo in scivolata finisce sull'esterno della rete. Alesi su punizione, grande riflesso Siaulys, il portiere in tuffo toglie la sfera dall'incrocio dei pali. Ottima anche la parata del figlio d'arte Lapo Nava, sulla conclusione ben assestata da Guiu Villanova. Ultima chance per pareggiarla sulla testa di Longo che manda alto da buona posizione. Debutto amaro per il Milan Futuro di Daniele Bonera.

Allo Stadio Comunale di Chiavari, Virtus Entella batte Milan Futuro 1-0.

