Debutto con ko per l'Inter a Madrid, Chivu: "Mi prendo anche gli errori"
Nell'esordio in Champions League, l'Inter perde 2-1 a Madrid con il Real, un ko frutto anche di alcuni errori, ma il tecnico neroazzurro guarda avanti ed elogia l'approccio.
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