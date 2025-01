SERIE C Deferimento Rimini: la posizione del club

In merito al deferimento della Procura Federale la presidente del Rimini FC Stefania Di Salvo precisa che tutti i fondi necessari per gli stipendi di settembre e ottobre sono stati regolarmente inviati nei tempi previsti all’Istituto Bancario. La società si è già mossa per produrre alla Procura Federale la memoria con la conferma dell’Istituto Bancario confidando nel buon esito del chiarimento.

