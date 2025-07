Deferiti il Rimini e la Di Salvo, Forlì e Ravenna fanno mercato

In serie C sono sempre i guai del Rimini a fare notizia. Quella del giorno è il deferimento al Tribunale Federale del club e del legale rappresentate Palma Stefania Di Salvo. Alla Presidentessa, Amministratore Unico della società biancorossa, il Procuratore Federale contesta di non aver provveduto, entro il termine dell'1 luglio scorso, al pagamento dei tesserati e delle altre figure professionali per la mensilità di maggio e non aver versato le ritenute Irpef e i contributi Inps. La Di Salvo dovrà inoltre rispondere del mancato deposito delle informazioni economico finanziarie per il periodo 1 luglio 20205-30 giugno 2026. Deferita, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, la società. In attesa di sapere quale sarà il futuro a Rimini, le altre romagnole di C vivono un'estate di entusiasmi post promozione e ripescaggio.

Il Forlì, che ha puntato sulla conferma di gran parte del gruppo e del tecnico che ha vinto la serie D Alessandro Miramari, continua nella sua politica dei giovani. A tale proposito è ufficiale dal Cesena l'arrivo in prestito dell'esterno destro Giulio Manetti, classe 2025. Precedentemente i galletti avevano chiuso la porta annunciando l'arrivo, sempre con la formula del prestito, di Simone Calvani, portiere classe 2025 di proprietà del Genoa che già l'anno scorso ha giocato in serie C a Pontedera. Il Ravenna tornato nei professionisti grazie al ripescaggio, ma forte di una proprietà solida e ambiziosa, scalda i cuori dei tifosi che rispondono in massa alla campagna abbonamenti che ha già staccato 800 tessere. Il diesse Mandorlini ha già portato a casa giocatori di spessore. L'eclettico Giulio Donati, l'ex giovane talento Stefan Okaka che fermo da tempo andrà comunque aspettato, e il difensore Matteo Solini che scende dalla B che ha frequentato l'ultima stagione con la maglia del Mantova. Colpo Vis Pesaro: dal Pisa arriva in prestito il giovane attaccante Tommaso Ferrari.