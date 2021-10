ECCELLENZA GIRONE C Del Duca Grama – Victor San Marino 0-0 Nel recupero della quinta giornata del campionato di Eccellenza il Victor San Marino pareggia 0-0 con il Del Duca Grama. La squadra di D'Amore continua a palesare limiti in fase offensiva

Le difficoltà offensive del Victor San Marino si fondono con quelle della Del Duca Grama e, nonostante una ripresa di spinta bipartisan, allo Sbrighi è 0-0. Tra campionato e coppa è la quarta consecutiva senza reti per i biancazzurri, ora ottavi al pari della Savignanese, a -11 da una Fya Riccione in piena fuga.

[Banner_Google_ADS]



3’ e Pastorelli prova a sorprendere Sarini dalla distanza, l’estremo alza in angolo. Buone premesse senza seguito, perché il resto della frazione offre quasi nulla. Su un fronte e sull’altro, anche se a ridosso del riposo il Grama si desta: Protino per El Bouhali che rientra e calcia, trovando deviazione e angolo. Dalla bandierina lo stesso El Bouhali va diretto in porta, Pazzini respinge. E al rientro, ancora El Bouhali a imbeccare Stellacci, il conseguente tiro non non spaventa. Intanto D’Amore ha inserito Boccioletti e Michelucci, il cui ingresso dà un po’ di scossa a un Victor che prende in fretta il controllo. Il meglio sui cross da destra: su quello di Zabre Bardeggia inzucca di poco a lato, su quello di Rosti De Queiroz se la divora, sempre di testa, a porta spalancata.

Fino alla mezz’ora è quasi un assolo, poi però la Del Duca torna a proporsi e i biancazzurri sfiorano il tracollo. Marra avanza palla al piede e scarica per Protino, che s’allarga sul destro e lo scaraventa sul palo. E ancora da quel lato Protino per l’imbucata di Borgini, Marra è libero ma spara alto da ottima posizione. Siamo alle porte di un lungo recupero, non privo di emozioni: un pallone sporco diventa un invito a nozze per l’acrobazia di Sapori, sciupata malamente tra le braccia di Sarini. E poi il recupero di Michelucci su Grieco che dà un’ultima possibilità a Bardeggia, la cui gestione di quel che esce sfocia in un appoggio al portiere. E allora, sul ribaltamento, il deja vu da brivido: Marra in avanzata, Protino riceve, s’allarga e incrocia a lato di niente. Così almeno San Marino evita il sorpasso che sarebbe valso la scesa nei playout, misera consolazione del solito pomeriggio senza gioie.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: