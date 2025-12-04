Del Piero: "Allargare il Mondiale da 32 a 48 squadre è una bella novità"

Intervista a Alessandro Del Piero

In vista del sorteggio dei Mondiali 2026, in programma venerdì 5 dicembre a Washington, la leggenda di Italia e Juventus Alessandro Del Piero ha parlato dell'aumento dei partecipanti, da 32 a 48 squadre: "La perfezione sarebbe che ci fossero tutti i paesi a giocare alla Coppa del Mondo, ma come non si può fare questo, credo che sarà una bella novità, sarà una novità che mi auguro che vada estremamente bene, ci saranno delle sorprese, ci saranno delle conferme, ci saranno delle prime volte, come sempre accade durante ogni mondiale. Ci sarà quello spirito unico che il mondiale rappresenta, che è di felicità, di gioia, di tensione, di carica emotiva, agonistica, di voler vincere, di essere contenti di partecipare a seconda del paese e della nazionale in cui sei, comprese le delusioni, le arrabbiature. Quello che lo sport ti dà alla fine, che rappresenta, è il bello e il brutto della competizione, l'importante è che si viva al 100%, e questo auguro a tutti i giocatori che vivono al 100%, a tutti quelli che operano, nello staff, nelle proprie nazionali, nell'organizzazione e nei fans, che sia un momento da vivere in pieno e con gioia"

