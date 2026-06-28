Del Piero-Rimini, suggestione o progetto? La botta mediatica c'è, ma dietro spunta un interesse concreto

Una semplice operazione mediatica? Al momento gli indizi raccontano qualcosa di diverso. Le indiscrezioni parlano infatti di contatti già avviati tra l'ex capitano della Juventus e l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di comprendere tempi e modalità per un possibile ingresso nel nuovo corso biancorosso.

Lo scoop del “Resto del Carlino” ha del clamoroso a prescindere: testata da sempre ritenuta seria e coerente, non si può nascondere che inizialmente l'interesse di Alessandro Del Piero al Rimini era stato battezzato come “bufala”, poi ora dopo ora la notizia si è dimostrata quanto meno fondata. Non esiste ancora un'offerta ufficiale, né una candidatura formalizzata. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione del bando per la manifestazione d'interesse, che chiarirà chi intende realmente presentare un progetto per far ripartire il club dall'Eccellenza. Solo allora si capirà se il sogno potrà trasformarsi in realtà. L'effetto, però, è già evidente.

Dopo il clamoroso approdo di Ronaldinho al Ravenna, anche il possibile coinvolgimento di Del Piero ha riportato il calcio romagnolo sotto i riflettori nazionali. Un nome come il suo rappresenterebbe un potente richiamo per investitori, sponsor e tifosi, oltre a garantire una credibilità immediata al progetto. Il futuro del Rimini resta dunque tutto da scrivere. Tra suggestione e concretezza, la differenza la faranno i prossimi giorni. Ma una cosa è certa: quella di Del Piero non appare come una semplice trovata pubblicitaria. Dietro il clamore mediatico sembra esserci la volontà di valutare seriamente un'operazione che potrebbe cambiare il destino del club biancorosso.

Le indiscrezioni sui contatti con il Comune e l'attesa per il bando sono state riportate da diverse testate nazionali e locali.









