Alessandro Del Piero

L'ex fuoriclasse di Juventus e Nazionale, in Abruzzo per una sfida benefica tra vecchie glorie, parla del Pescara, attualmente in Serie C, e augura agli abruzzesi di tornare presto nel calcio che conta. "Spero che il Pescara torni presto dove merita” - dice Alessandro Del Piero - "La bellezza dei campionati è quella che si può salire e scendere. Oggi magari è un momento non facile, ma io auguro una risalita importante affinché possa tornare ai vertici come una volta".