Nel video l'intervista al presidente del Victor San Marino Luca Della Balda

Entusiasta per la vittoria sul Bentivoglio, amareggiato per l'impossibilità di poter usare l'impianto di diffusione dello Stadio di Acquaviva. Il presidente del Victor San Marino Luca Della Balda attacca la Federcalcio e ribadisce il desiderio di giocare allo stadio. "Con tutto il rispetto - aggiunge Luca Della Balda - non siamo lo Spontricciolo".