SERIE D GIRONE D Della Balda: “Lo spogliatoio del San Marino sente la mancanza della società” L'ex Presidente del Victor Luca Della Balda parla dell'attuale momento del San Marino Calcio e conferma che la società è troppo lontana dal gruppo

Lo scorso anno il Victor San Marino dopo 11 giornate aveva 23 punti e si trovava ad un solo punto dalla vetta della classifica. Oggi la squadra ne ha solo 8. L'ex Presidente, Luca Della Balda, dichiara che si tratta di un trend negativo che va assolutamente cambiato: “la squadra c'è – dichiara Della Balda - è quasi inspiegabile che si trovi in quella posizione di classifica così lontana dalla vetta. Il Presidente Montanari, ha investito molto, ma per i suoi tanti impegni non lo si vede mai allo stadio e questa assenza “giustificata” lo spogliatoio la percepisce. "Mi dicono - continua Della Balda- che né lui né i suoi collaboratori sono mai ad Acquaviva, l'unico collante è il nuovo Direttore Sportivo ed è chiaro che questo incide, speriamo che i tanti impegni possano permettere a Montanari di riavvicinarsi al gruppo".

Questa l'intervista di Luca Della Balda

“Purtroppo sì, quest'anno i risultati non stanno arrivando, ma spero che il trend cambi. La società ha investito parecchio, il patron Montanari ci ha messo parecchio, quindi speriamo che i risultati arrivino, perché prima o poi devono arrivare. La squadra a mio avviso c'è. Montanari è molto impegnato con le sue aziende, quindi è giustificato, ha tanti impegni, per cui il suo ruolo è quello di seguire la parte societaria, amministrativa e finanziaria. Si sente da parte anche dei giocatori questa mancanza, è innegabile, però speriamo che col tempo ci sia un riavvicinamento ulteriore. Montanari non era l'unica soluzione sinceramente c'erano stati anche degli altri interessamenti alla società. Io dapprima ho cercato ovviamente di coinvolgere aziende, imprenditori o sostenitori sammarinesi e non abbiamo avuto riscontro. Da fuori abbiamo avuto altre proposte, però quella dell'Ingegner Montanari a nostro avviso è stata quella più concreta, più solida e quella che poi si di fatto concretizzata.

Auspico per il bene del San Marino Calcio, per il bene della società, dei ragazzi, di tutti che continui, che quest'anno faccia un campionato più tranquillo, che si arrivi a una salvezza il prima possibile per poi programmare negli anni futuri una salita di categoria, cosa che l'Ingegner Montanari dice essere nei suoi programmi. Mi dispiace che non siano ancora stati impiegati i ragazzi della Nazionale perché uno dei nostri obiettivi era quello di valorizzare il calcio sammarinese e i giovani sammarinese in chiave Nazionale, però c'è da dire che Tosi è giunto tardi, è accasato con noi solo di recente, quindi non ha fatto preparazione.

Lorenzo Lazzari è reduce dall'infortunio, quindi anche lui è stato di fatto messo out per motivi fisici e adesso c'è il senso, quindi speriamo che più avanti abbiano maggiore spazio. Questo, ripeto, non sta a me ovviamente, non ho né competenza né poteri per dire questo, però io mi auspico personalmente che trovino un maggior spazio tutti.

Stefano Cassani è un signor allenatore, una bravissima persona, io l'ho detto anche in tempi non sospetti, ma lo aspetto tra i professionisti a breve, tra l'altro ha vinto anche, mi sembra che sia giunto prima nel concorso per allenatore a Coverciano, quindi ha ulteriore dimostrazione che è un tecnico validissimo, quindi ripeto, io mi ci gioco, non dico la casa, ma parecchio sul fatto che se non in Serie B, in Serie C lo vedremo prestissimo.

Abbiamo sicuramente degli appassionati tifosi, come sono stato io, come è stato Germano (De Biagi), però ripeto, a San Marino purtroppo siamo tutti tifosi, ma quando si tratta di mettere le mani in tasca del portafoglio o di impegnarsi veramente per gli altri, non vedo sinceramente una gran corsa.

