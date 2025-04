Derby abruzzese al Pineto. Il Pescara ha la testa ai play off

Un derby è sempre un derby e a prescindere dalla classifica tutti ci tengono a far bene anche un Pescara che dopo aver lottato per la B , ora rischia di perdere posizioni in griglia play off . Un punto in tre partite per la squadra di Silvio Baldini, e ritmo lento in questo finale di stagione. Il Pineto fa la partita e la prima vera opportunità arriva al quarto d'ora quando Tunjiov serve Gambale, la conclusione sorvola la traversa. Il Pescara, sornione, si sveglia nel finale di frazione, giocata maldestra di Baggi, Meazzi intercetta e punta la porta, destro a giro che si stampa sulla traversa. Ripresa, Germinario la mette in mezzo, Gambale sul filo del fuorigioco di testa, grande intervento di Plizzari a salvare tutto. Tocca a Bruzzaniti spaventare il Pescara, sempre e solo quasi gol. Quelli di Baldini però non sfruttano situazioni come quella creata da Valzania, bravissimo ad aprire il campo con un taglio perfetto, per Merola che tutto solo non riesce a superare Tonti, il portiere del Pineto sceglie bene i tempo dell'uscita. Dall'altra parte altro avviso Pineto con la percussione centrale di Lombardi la seguente conclusione con Plizzari in angolo. Il gol arriva a stretto giro; cross dal fondo di Borsoi che trova sul secondo palo Chakir che sovrasta Moruzzi e di testa batte Plizzari. Il portiere pescarese tocca ma non evita che il derby prenda la strada dei padroni di casa. Grande soddisfazione per quelli di Ivan Tisci. Allo Stadio Pavone – Mariani di Pineto Abruzzo, Pineto batte Pescara 1-0.