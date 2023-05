Derby d'Europa gara di andata

Sarà la partita più ricca di sempre in Italia. 74 mila spettatori e sold out per un evento globale atteso da Milano esattamente da 20 anni. L'ultimo Euro derby in semifinale di Champions League risale infatti al maggio 2003, quando due pareggi premiarono il Milan che poi vinse quella Champions in finale con la Juventus ai calci di rigore. San Siro ribolle e tutto il mondo guarderà questa sfida che vale la finalissima di Istanbul. Leao o non Leao? L’asso portoghese giocherà solo se starà bene, altrimenti non andrà nemmeno in panchina, per non cadere in tentazione di usarlo qualche minuto e compromettere un suo impiego per il ritorno. Visto che il derby dei derby dura 180’, meglio averlo almeno per la metà che conta di più. Saelemaekers a sinistra coprirà anche le scorribande di Theo Hernandez. Inzaghi ha solo l'imbarazzo della scelta. Brozo o Chala? In vantaggio almeno per l'inizio il croato. E' l'unico dubbio perchè davanti giocheranno Dzeko e Lautaro Martinez.