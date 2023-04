COPPA ITALIA Derby D'Italia atto quarto Inter – Juventus si giocano la finale di Roma del 24 maggio

Si riparte dall'1-1 dell'andata e tutti si augurano non dal finale della partita di Torino. Non è facile pensare ad un Derby d'Italia scevro da veleni, ma questa sera le luci di San Siro devono illuminare uno spettacolo degno di queste due avversarie di sempre. Bianconeri senza Cuadrado squalificato, Vlahovic, Kean e Kaio Jorge indisponibili. Per Allegri è emergenza in attacco, il tecnico toscano potrebbe optare per una coppia offensiva che dia pochi punti di riferimento alla difesa neroazzurra, in quel caso partirebbero titolari Chiesa e Di Maria, oppure vicino al Fideo il classico nove come Milik. Per Simone Inzaghi i dubbi sono due: Calhanoglu o Brozovic a centrocampo e davanti Dzeko o il riammesso Lukaku dopo che gli è stata tolta la squalifica. L'Inter ha già messo in bacheca la Supercoppa italiana, ha davanti a sé il derby europeo con il Milan e soprattutto l'imperativo rincorsa al piazzamento Champions in campionato. Chiaro che eliminare la Juventus questa sera e accedere all'ultimo atto della Coppa Italia, finale che si giocherà a Roma il 24 maggio, porterebbe fiducia, prestigio e altri soldi alle casse neroazzurre.

Per la Juventus una sfida da vincere per vendicare la sconfitta dello scorso anno, per provare a centrare l'ennesima finale di questo trofeo, e per puntare ad incamerare entusiasmo in vista della semifinale di Europa League. Derby d'Italia affidato a Doveri si gioca al Meazza di Milano alle ore 21. Il pareggio con qualsiasi risultato al 90° porta le due squadre ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: