CHAMPIONS LEAGUE Derby d'Italia Milan - Napoli. Per l'Inter c'è il Benfica In Europa League: Sporting Lisbona – Juventus e Feyenoord – Roma. In Conference: Lech Poznan – Fiorentina

Tre squadre italiane ai sorteggi di Champions League del venerdì di metà marzo mancavano da 17 anni. L'urna di Nyon ha già dato un'altra sentenza, un'italiana è già qualificata per le semifinali. L'ultima semifinalista fu la Roma di Eusebio Di Francesco eliminata dal Liverpool stagione 2017-2018. Milan – Napoli ai quarti, andata al Meazza, mercoledì 12 aprile ritorno al Maradona martedì 18, prima l'antipasto con il match di ritorno in campionato in programma il 2 aprile al Maradona, all'andata si impose 2-1 la squadra di Spalletti . Una di queste due rappresenterà l'Italia dopo 4 anni al penultimo atto della più importante competizione Europea per Club. Si tratta del 18° derby tra squadre italiane dagli anni 80 in competizioni europee. Questa è già una bella notizia. L'altra è che oltre al derby d'Italia ai quarti, ci potrebbe essere il derby d'Italia anche in semifinale, Benfica permettendo. L'Inter ha pescato la seconda portoghese consecutiva sulla sua strada. Dopo il Porto eliminato agli ottavi, c'è il Benfica dell'ex Joao Mario. Andata martedì 11 a Lisbona ritorno mercoledì 19 aprile a San Siro. Tornando al tabellone come dicevamo la qualificata di Benfica – Inter, affronterà la qualificata di Milan – Napoli. Dall'altra parte del tabellone gli altri due quarti. Si tratta della finale anticipata Manchester City – Bayern Monaco, andata 11 aprile, e Real Madrid – Chelsea in programma il giorno dopo. Le due che passeranno il turno si affronteranno in semifinale. Una portoghese anche per la Juventus nei quarti di Europa League.

Giovedì 13 aprile a Torino l'andata contro lo Sporting Lisbona. Sette giorni dopo a Lisbona è in programma il ritorno. In caso di passaggio del turno i bianconeri o i portoghesi dello Sporting affronteranno la vincente di Manchester United – Siviglia. La Roma in Olanda contro il Feyenoord giovedì 13 aprile, all'Olimpico il 20. In caso di qualificazione i giallorossi di Mourinho o gli olandesi del Feyenoord affronteranno la vincente di Union Saint Gilloise – Bayern Leverkusen. Bene anzi benissimo per la Fiorentina in Conference League. Per i viola l'urna di Nyon ha riservato i polacchi del Lech Poznan. Andata in Polonia giovedì 13 aprile, ritorno al Franchi il 20. La qualificata se la vedrà con la vincente tra gli svizzeri del Basilea e i francesi del Nizza. Più complicata, sulla carta, l’altra parte del tabellone nella strada che porta alla finale di Praga (7 giugno, ore 21). Gli inglesi del West Ham - squadra di Gianluca Scamacca - affronteranno in trasferta i belgi del Gent e poi incroceranno chi avrà la meglio tra l’Az Alkmaar (che ha fatto fuori la Lazio negli ottavi) e l’Anderlecht, probabilmente la squadra con la migliore tradizione nelle coppe europee. Seppur remotissima.

